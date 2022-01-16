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В США полицейский застрелил мужчину в реанимации больницы

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Idris Solomon/Reuters

Полицейский в штате Северная Каролина застрелил ранее задержанного мужчину, находящегося в реанимации больницы. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, мужчина находился под стражей в полиции Дарема и проходил лечение в больнице Университета Дьюка. В один из дней он атаковал офицера полиции и отобрал его пистолет.

Полицейский застрелил мужчину из другого пистолета. Медицинский персонал больницы оказал помощь мужчине, но он скончался.

Ранее в США полицейские застрелили женщину, сообщившую о намерении убить Трампа.

Инцидент произошел в штате Огайо. Как сообщает Latin Times, 42-летняя Сара Зиккарди позвонила в Секретную службу и сообщила, что собирается «причинить вред» экс-президенту США Дональду Трампу. По адресу звонившей отправили полицейских, на которых Зиккарди набросилась с тесаком. После нескольких просьб бросить нож полицейские открыли огонь.

Одна из пуль попала женщине в грудь, однако ранение было несмертельным. Сейчас нападавшая находится в медицинском центре MetroHealth, ожидается, что ей предъявят обвинение.

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