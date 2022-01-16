Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США полицейский застрелил мужчину в реанимации больницы 04:08
В Испании прервали матч из-за того, что в игрока с трибуны бросили палку 04:02
Захвативший заложников в техасской синагоге освободил одного человека 03:52
Британские антипрививочники могут перейти к насилию 03:42
Орлов о «Спартаке»: в этом клубе вечный косметический ремонт 03:42
Гинцбург рассказал, как будет использоваться назальная вакцина от COVID-19 03:37
Российский биатлонист объяснил, почему спутал палки перед стартом эстафеты 03:21
В Обнинске парень сделал сальто и умер, не дождавшись помощи врачей 03:17
Врач объяснил, почему у заболевших коронавирусом появляются синяки 03:07
Тарасова считает неправильными оценки Смолкина и Дэвис 03:00

Терапевт рассказала о неожиданном симптоме «омикрона»

Терапевт Аслам: признаком заражения «омикроном» может быть конъюнктивит

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Британский врач-терапевт Нина Аслам рассказала о неожиданном симптоме нового штамма коронавируса «омикрон» в глазах. Об этом пишет «Медик Форум».

«Признаком инфицирования «омикроном» может быть конъюнктивит, представляющий собой воспаление конъюнктивы – тонкой мембраны, выстилающей внутреннюю часть век», — рассказала терапевт.

Аслам пояснила, что в глазах присутствуют клеточные рецепторы, связываясь с которыми коронавирус проникает в организм. Эти рецепторы находятся в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза, веки.

По ее словам, конъюнктивит как признак инфицирования COVID-19 может развиться у людей при бессимптомной форме заболевания. Врач рассказала о случаях, когда при заражении вирусом у пациентов развивался тяжелый конъюнктивит при отсутствии респираторных симптомов.

Ранее педиатр Европейского медицинского центра Елена Тысячная рассказала, как проявляется «омикрон» у детей. По словам врача, у детей, которые заразились этим видом коронавируса, дыхание свистящее, шумное, выдох — удлиненный, могут возникнуть приступы удушья, часто появляется малопродуктивный кашель, когда плохо отходит мокрота.

В ряде случаев при заражении как «омикроном», так и «дельтой», бывают рвота и понос. Температура тела достигает 38 или 38,5 градусов, но она редко поднимается до критических значений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть