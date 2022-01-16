Терапевт рассказала о неожиданном симптоме «омикрона»

Британский врач-терапевт Нина Аслам рассказала о неожиданном симптоме нового штамма коронавируса «омикрон» в глазах. Об этом пишет «Медик Форум».

«Признаком инфицирования «омикроном» может быть конъюнктивит, представляющий собой воспаление конъюнктивы – тонкой мембраны, выстилающей внутреннюю часть век», — рассказала терапевт.

Аслам пояснила, что в глазах присутствуют клеточные рецепторы, связываясь с которыми коронавирус проникает в организм. Эти рецепторы находятся в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза, веки.

По ее словам, конъюнктивит как признак инфицирования COVID-19 может развиться у людей при бессимптомной форме заболевания. Врач рассказала о случаях, когда при заражении вирусом у пациентов развивался тяжелый конъюнктивит при отсутствии респираторных симптомов.

Ранее педиатр Европейского медицинского центра Елена Тысячная рассказала, как проявляется «омикрон» у детей. По словам врача, у детей, которые заразились этим видом коронавируса, дыхание свистящее, шумное, выдох — удлиненный, могут возникнуть приступы удушья, часто появляется малопродуктивный кашель, когда плохо отходит мокрота.

В ряде случаев при заражении как «омикроном», так и «дельтой», бывают рвота и понос. Температура тела достигает 38 или 38,5 градусов, но она редко поднимается до критических значений.