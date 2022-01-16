На Украине запретили печать газет и кроссвордов на русском языке

С 16 января вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который запрещает газетам, журналам и сборникам кроссвордов выходить на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с законом печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке», — пояснил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Ранее главный редактор «КП в Украине» Оксана Богданова заявила, что выпускать два тиража слишком дорого, поскольку бумага, печать и реализация — основные статьи расходов.

Для региональных печатных изданий же предусмотрено послабление. Они могут готовить публикации на выбранном ими языке до 2024 года.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.