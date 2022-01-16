Захвативший заложников в синагоге в Техасе требует освободить его сестру-террористку. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник.

По данным источника, женщина, о которой идет речь, была осуждена на 86 лет за убийство агента ФСБ. Ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе.

Ранее сообщалось, что захват заложников в американском городе Колливилль, штат Техас транслировался в прямом эфире, сообщает газета Jerusalem Post.

В ходе трансляции в социальных сетях слышно, как вооруженный человек с британским акцентом говорит: «если кто-то попытается войти в здание, говорю вам… все умрут».

После захвата трансляция продлилась несколько минут. На записи было слышно, как боевик угрожал заложникам, а потом она прервалась.

Инцидент произошел в синагоге Beth Israel. В настоящее время полиция ведет переговоры с мужчиной, захватившим заложников, в числе которых раввин общины Чарли Сайтрон-Уокер. На месте происшествия работает полиция и группа спецназа ФБР (SWAT).

Правоохранители эвакуировали жителей близлежащих районов и призвали избегать местности вокруг синагоги.