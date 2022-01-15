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Россия передала ВОЗ все документы по «Спутнику V»

Представитель ВОЗ в России Вуйнович: РФПИ предоставил всю документацию по «Спутнику V»

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Reuters

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию по вакцине «Спутник V». Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции», — сказала она.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет 50% населения земного шара. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила проверкой технологических процессов задержку с признанием «Спутника V». По ее словам, для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает не только данные о безопасности и эффективности препарата, но и документацию по технологии производства, и именно проверка технологических процессов требует много времени.

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