Скончался итальянский модельер Нино Черрути

Известный итальянский модельер, основатель бренда Cerruti 1881 и предприниматель Нино Черрути умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает итальянское издание Today.

Причины его смерти не уточняются.

В 2000 году Черрути был награжден орденом «За заслуги в труде».

Модельер родился 25 сентября 1930 года в семье текстильных промышленников, унаследовав семейный бизнес в возрасте 20 лет. С 1957 года он добился мировой славы, представив в Милане свою первую линию одежды Hitman. В 1962 году он вместе с Освальдо Теста основал бренд Flying Cross.

В 1967 году Черрути открыл первый бутик Cerruti 1881 на площади Мадлен в Париже. В середине шестидесятых для своей компании Lanificio Fratelli Cerruti он нанял в качестве дизайнера на тот момент новичка Джорджио Армани. В семидесятых модельер создал первую деконструированную куртку.

Созданная им одежда пользовалась популярностью у звезд и не раз мелькала на церемониях вручения премии «Оскар» или Каннского кинофестиваля. Кроме того, он был официальным дизайнером команды Ferrari Formula 1.