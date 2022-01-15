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Кадыров поручил удалить из соцсетей враждебные высказывания в адрес ингушского народа

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить любые враждебные заявления или высказывания в адрес народа Ингушетии. Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, сообщает РИА «Новости».

«Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым дано поручение нашему министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации довести до каждого, кто трудится на пути Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, будь то любая организация, житель республики, министерство или же религиозное объединение, удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа», — заявил министр.

По его словам, в истории взаимоотношений «двух братских народов начинается новая страница».

Ранее Кадыров опубликовал видеоролик, в котором заявил, что у него нет никаких проблем с Ингушетией. По его словам, некоторые правозащитники «неустанно последние дни писали, что он выдвинул ультиматум ингушскому народу, но их ожидания не оправдались».

12 января глава Чечни Рамзан Кадыров дал ингушским властям три дня, чтобы получить от них обоснованные обвинения. Он отметил, что готов рассмотреть требования как всего ингушского народа, так и отдельных фамилий, в противном случае пообещал призвать к ответу тех, кто пытается его очернить.

Особое недовольство главы Чечни вызвал тот факт, что бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзхиев публично извинился за объятие с чеченским лидером на свадьбе, где они были гостями. Тейп Хадзиевых выразил недовольство поведением чиновника, который якобы тепло приветствовал чеченскую делегацию на фоне нового витка территориальных споров.

Позднее сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов ответил на требования главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в течение трех дней и предъявил ему три претензии.

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