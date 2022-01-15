Инфекционист дал советы по безопасной вакцинации от коронавируса

В условиях распространения «омикрон»-штамма коронавируса при вакцинации стоит соблюдать социальную дистанцию в два-три метра и пользоваться респираторами. Такие рекомендации дал Ura.ru кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков и главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его словам, безопаснее будет записаться на вакцинацию заранее — через портал госуслуг или региональные электронные сервисы и прийти туда вовремя, чтобы избежать очередей.

«Когда человек идет на вакцинацию, нужно убедиться, что он и его члены семьи не болеют. Не должно быть насморка, боли в горле, першения, расстройства стула. Это все может быть первыми признаками начала заболевания «Омикрона». Можно использовать местный блокирующий рекомбинантный интерферон альфа, чтобы заблокировать вирусные единицы. Приходим домой, умываемся и еще раз используем интерферон альфа в нос. После прививки 30 минут обязательно оставаться под наблюдением врачей», — рассказал специалист.

Ранее декан психологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко посоветовал россиянам обмениваться достоверными научными данными о COVID-19 и поддерживать друг друга, чтобы в семье не было ссор из-за вакцинации против коронавируса.

Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что людям старше 65 лет лучше выбрать «Спутник V» для ревакцинации, а не «Спутник Лайт».