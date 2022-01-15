СК показал кадры с места обнаружения тела младенца в Кисловодске

Региональное управление СК РФ опубликовало кадры с места обнаружения тела полуторагодовалого ребенка в Кисловодске.

Преступление было раскрыто по «горячим следам».

«Утром семья оставила ребенка с няней, которая проживала с сожителем. Мужчина нанес мальчику ножевые ранения», — уточнили в СК.

Позднее 54-летний местный житель был задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование дела продолжается, были назначены судебные экспертизы.

Кроме того, на место происшествия выехал руководитель управления СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов, а также следователи и криминалисты аппарата.

Ранее стало известно, что няня полуторагодовалого ребенка была судима за кражу и жила под чужим именем. По словам женщины, подозреваемый Вячеслав Сербин страдал от эпилепсии. Накануне он ушел из дома, о его местонахождении не было известно. Сосед помог найти мужчину и привез его домой. Скрябин был агрессивным, ругался и кричал, рассказала девушка. Она испугалась состояния друга и переночевала у соседа.

Утром маленького мальчика привезли к няне. Ребенка с матерью встретил в подъезде Вячеслав, который предложил отвезти малыша к подруге. Так как мужчина всегда был добр к мальчику, мать отдала ему ребенка.

Сербина задержали на другом конце города — в квартире его матери. Мужчина находился в неадекватном состоянии и попытался скрыться.