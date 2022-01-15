Путин поручил представить идеи железнодорожного маршрута до Баренцева моря

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги, сообщается на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения до 10 мая, ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помимо этого, лидер страны поручил до 10 мая разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празднования 50-летия начала строительства БАМа.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что некоторые страны пытаются ограничить деятельность России в Арктике из-за стремления получить природные ресурсы и контроль за стратегическими коммуникациями в регионе. Политик подчеркнул, что против Москвы выдвигаются надуманные и «иногда просто бессмысленные обвинения» в неспособности обеспечить безопасность транспорта, а также промышленного комплекса. Кроме того, по его словам, цель санкционного давления — усложнить реализацию проектов России в Арктике и сократить экспорт из региона.