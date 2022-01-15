Актер Бероев призвал молиться о госпитализированном Куравлеве

Российский актер Егор Бероев призвал возносить молитвы за здоровье госпитализированного с коронавирусом Народного артиста России Леонида Куравлева. Об этом Бероев написал на своей странице в Instagram.

«Леонид Вячеславович сейчас очень болеет. Помолимся за него!», — написал арстист.

Бероев подчеркнул, что Куравлев является потрясающим человеком и актером. Они вместе работали в фильме «Железнодорожный романс».

5 января Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у 85-летнего артиста пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке.

Ранее сообщалось, что у Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга.