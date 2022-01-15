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Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с «Госуслугами»

«Ъ»: мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками «Госуслуг»

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«Газета.Ru»

Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что телефонные мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг» и предлагая «привязать» их QR-коды к странице пользователя, сообщает «Коммерсантъ».

Так, злоумышленники просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя и таким образом получают доступ к личному кабинету граждан. При этом мошенники уже имеют какую-то информацию о том, кому звонят, а также они не требуют перевода средств, что ослабляет бдительность граждан, отмечает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Полученную информацию мошенники могут использовать в своих корыстных целях, например чтобы оформить кредиты, указывают эксперты. В центре противодействия мошенничеству компании «Информзащита» напомнили, что на «Госуслугах» хранится много информации, которую можно использовать также на доверенных сайтах, где оформление кредитов, займов или рассрочек на покупку осуществляется подтверждением личности через профиль «Госуслуг».

Эксперты рекомендуют защитить свои личные данные на портале «Госуслуги» с помощью двухфакторной аутентификации. Кроме того, они рекомендуют отказаться от общения по входящим звонкам, а в случае сомнений уточнить, как связаться со звонившим человеком или другим представителем сервиса.

Ранее в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде рассказали о мошеннических действиях с аккаунтами пользователей портала «Госуслуги».

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