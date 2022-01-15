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«Тем, кто стоял, не повезло больше всех»: пассажир автобуса рассказал подробности аварии на Варшавском шоссе

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Денис Воронин/Агентство «Москва»

Пассажир автобуса, попавшего в ДТП на Варшавском шоссе, рассказал подробности происшествия. В беседе с «Газетой.Ru» мужчина объяснил, что не получил серьезных травм и быстро покинул место аварии. Однако, по его словам, другим пассажирам понадобилась помощь медиков.

«В какой то момент автобус занесло. Удар. Все на полу. Я сидел в середине автобуса, как раз перед тем местом, которое полностью вылетело. Ударился о поручень. В целом все хорошо, только до сих пор все карманы и капюшон в стекле. Я видел только зад машины, так и не понял: [автобус] либо подрезали, либо машину впереди занесло. Водитель когда вышел, говорил: «Я не виноват». Скорее всего, автобус все-таки зацепил того, кто был перед нами, его развернуло и из-за этого перекрыло все. Но я точно не могу утверждать, я вышел, серьезных травм у меня не было, я опаздывал на работу», — рассказал пассажир.

Мужчина добавил, что в автобусе находился ребенок, ехавший в коляске. В результате столкновения на него упали люди, а у коляски оторвало передние колеса. Остальные пассажиры, по словам очевидца, находятся «в шоке».

«Кто-то плакал, кто-то был с разбитым носом… Очень много стекла, которое могло поцарапать, повредить людей. В основном ушибы. Тем, кто стоял, не повезло больше всего, потому что их откинуло и еще и стеклом обсыпало. Приехало четыре «скорые», — заключил он.

На Варшавском шоссе в районе дома 179 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля, сообщила столичная Госавтоинспекция. После столкновения автобус врезался в столб. Пострадали 9 человек, среди которых младенец. Предварительно, травмы у всех несущественные.

Водитель автомобиля объяснил, что его занесло при опережении пассажирского автобуса и он не справился с управлением.

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