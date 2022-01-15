Терапевт назвала витамин, замедляющий старение

Здоровье кожи и волос, а также замедление процесса старения обеспечивает рибофлавин или витамин B2. Об этом рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина в интервью «Пятому каналу».

Врач уточнила, что все биохимические процессы в организме происходят с участием витаминов группы B, в том числе B2. Этот витамин выполняет важную роль при метаболизме белков, жиров и углеводов.

Витамином B2 богаты такие продукты, как молоко, сыр, творог, яйца и субпродукты — печень и почки. Среди растительных продуктов этот элемент содержат грибы и кедровые орехи.

Тюльпина посоветовала обратиться к специалистам для установления уровня витамина B2 в организме. Врач на основе результатов анализов подберет наиболее подходящую дозировку рибофлавина.

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