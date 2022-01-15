Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Терапевт назвала витамин, замедляющий старение 09:57
В Казахстане уволили вице-министра, грозившего лишить Европу нефти 09:56
Слуцкая в ужасе от информации об участии небинарного спортсмена на Олимпиаде 09:44
В полиции рассказали подробности о гибели россиянки в Казахстане 09:40
Четыре взрослых и ребенок пострадали при ДТП с автобусом в Москве 09:35
Названы претензии, предъявляемые австралийскими властями Джоковичу 09:24
Омское ритуальное агентство предложило запускать салюты с прахом усопших 09:21
Василевский считает, что Овечкин – самый опасный игрок в НХЛ 09:05
Ученые из США нашли мощные антитела, нейтрализующие «омикрон» и... 09:03
Самолеты с российскими миротворцами покинули Казахстан 08:58

Врач рассказала, как «омикрон» проявляется у детей

Педиатр Тысячная: «омикрон» у детей может вызвать дыхательную недостаточность и пневмонию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Новый штамм коронавируса «омикрон» у детей чаще всего проявляется симптомами бронхиолита — воспалением мелких бронхов, что может привести к дыхательной недостаточности, пневмонии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на педиатра Европейского медицинского центра (ЕМС) Елену Тысячную.

По словам врача, у детей, которые заразились этим видом коронавируса, дыхание свистящее, шумное, выдох — удлиненный, могут возникнуть приступы удушья, часто появляется малопродуктивный кашель, когда плохо отходит мокрота.

В ряде случаев при заражении как «омикроном», так и «дельтой», бывают рвота и понос. Температура тела достигает 38 или 38,5 градусов, но она редко поднимается до критических значений.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что процент детей среди общего числа заболевших коронавирусом в России составляет 15%. При этом чаще всего заражаются дети до четырех лет. В этой связи министр здравоохранения подчеркнул важность вакцинации кормящих мам.

Ранее в центре Гамалеи рассказали, когда «омикрон» станет доминирующим в России.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть