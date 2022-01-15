Врач рассказала, как «омикрон» проявляется у детей

Новый штамм коронавируса «омикрон» у детей чаще всего проявляется симптомами бронхиолита — воспалением мелких бронхов, что может привести к дыхательной недостаточности, пневмонии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на педиатра Европейского медицинского центра (ЕМС) Елену Тысячную.

По словам врача, у детей, которые заразились этим видом коронавируса, дыхание свистящее, шумное, выдох — удлиненный, могут возникнуть приступы удушья, часто появляется малопродуктивный кашель, когда плохо отходит мокрота.

В ряде случаев при заражении как «омикроном», так и «дельтой», бывают рвота и понос. Температура тела достигает 38 или 38,5 градусов, но она редко поднимается до критических значений.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что процент детей среди общего числа заболевших коронавирусом в России составляет 15%. При этом чаще всего заражаются дети до четырех лет. В этой связи министр здравоохранения подчеркнул важность вакцинации кормящих мам.

Ранее в центре Гамалеи рассказали, когда «омикрон» станет доминирующим в России.