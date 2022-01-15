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Диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые можно съесть перед сном

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал не есть тяжелую пищу перед сном, но при этом призвал не ложиться голодным. Об этом он сказал в беседе с радио Sputnik.

По словам медика, если лечь спать с голодным желудком, то существует риск, что утром человек может позволить себе слишком обильный завтрак.

«Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. В одном случае он объедается по вечерам, в другом – по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень», – пояснил специалист.

Он также предупредил, что воздержание от еды после шести часов вечера может сделать сон беспокойным.

«Желудок не обманешь. Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно», – сказал Гинзбург.

Он указал, что в таком случае есть шанс проснуться среди ночи с повышенным чувством голода.

Как отметил диетолог, засыпать следует с ощущением сытости, а вода, выпитая на ночь, в этом точно не поможет. Поэтому он советует перед сном съесть мюсли или зерновые хлопья без сахара. Их нужно употреблять с кисломолочными продуктами, к примеру, с ряженкой, добавил эксперт.

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