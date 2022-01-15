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В ОНК раскрыли условия содержания в СИЗО обвиненного в коррупции генерала Кобана

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Сергей Бобылев/РИА «Новости»

Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан, который обвиняется в коррупции, пребывает в шестиместной камере СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александра Хуруджи.

По его словам, на момент проверки сам Кобан находился на суде по продлению ареста, но представители ОНК осмотрели камеру, в которой он содержится.

«Это шестиместная камера, среди его соседей двое обвиняются в мошенничестве, один в растрате, еще один — в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, и еще среди сокамерников генерала водитель бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки от владельца фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, а водитель проходит по делу как посредник», — рассказал Хуруджи.

Он также указал, что генерал находится в СИЗО с 7 декабря 2021 года. В его камере имеется телевизор, холодильник, а у соседей генерала отсутствуют претензии к условиям содержания, добавил правозащитник.

Ранее сообщалось, что в Москве по делу о взятке в особо крупном размере арестован начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан.

Также стало известно, что он был снят со своей должности.

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