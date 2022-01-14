Токаев поручил смягчить наказания задержанным во время беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре установить степень вины всех задержанных во время беспорядков и по возможности смягчить наказание. Об этом глава государстве сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Поручаю Генпрокуратуре установить степень вины других лиц. При отсутствии отягчающих обстоятельств следует принять меры к смягчению наказания», — указано в сообщении.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. В связи с произошедшим власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. В Генпрокуратуре республики сообщили о возбуждении 494 уголовных дел по итогам беспорядков.