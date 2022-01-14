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Собянин призвал пожилых людей быть осторожнее из-за «омикрона»

Мэр Москвы Собянин заявил, что пока непонятно, как «омикрон» влияет на пожилых людей

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«Омикрон»-штамм пока курсирует среди молодых людей и пока непонятно, как он может повлиять на пожилых. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, «омикрон» является менее тяжелым штаммом, однако надо быть осторожным в этих выводах и готовиться к любому сценарию. При этом мэр Москвы подчеркнул, что в настоящее время фиксируется меньше средних и тяжелых больных, чем в предыдущую волну.

«Надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста, как это будет выглядеть, когда он дойдет до людей старшего поколения, хроников, мне кажется, другая картина», — сказал он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что поведение «омикрон»-штамма коронавируса в сравнении с другими вариантами коронавируса не изменилось и необходимо продолжать соблюдать актуальные меры безопасности.

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