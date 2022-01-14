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Тело погибшего Егора Просвирнина проверили на содержание алкоголя в крови

В крови Егора Просвирнина не нашли следов алкоголя

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egor.prosvirnin/Instagram

Эксперты не обнаружили следов алкоголя в крови блогера Егора Просвирнина, который погиб 27 декабря в центре Москвы. Об этом пишет Baza.

Полная токсикологическая экспертиза — на наркотики и сильнодействующие вещества — пока не готова.

Тело блогера нашли под окнами дома на Тверской улице. Правоохранители, поднявшись в квартиру, где проживал блогер, обнаружили разбитый шкаф и разбросанные вещи. Накануне гибели Просвирнина его жена вызывала полицию, однако по приезде правоохранителей отказалась от претензий.

Незадолго до трагедии сам Просвирнин сообщил в Twitter о размолвке с супругой. Он написал: «Вы живете с женщиной днем и ночью в течение 6 лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали. Довольно неприятное ощущение».

Журналист Святослав Павлов, друг погибшего блогера Егора Просвирнина, заявил, что по просьбе близких будет проведена независимая экспертиза.

Между тем адвокат Матвей Цзен рассказал «Газете.Ru», что близкие погибшего ждут результатов доследственной проверки по делу, о независимой экспертизе пока речи не идет.

4 января в Москве прошли похороны Просвирнина.

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