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В Армении планируют установить статую Христа выше, чем в Рио-де-Жанейро

Статую Иисуса Христа высотой более 30 метров захотели установить в Армении

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Gagik Tsarukyan/Facebook

Армянский предприниматель, глава политической партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян рассказал, что планируется построить в республике статую Иисуса Христа. Об этом сообщается в Facebook политика.

Предполагается, что высота новой статуи будет 33 метра и она станет выше чем в Рио-де-Жанейро.

«По инициативе моей семьи объявляется конкурс по возведению на возвышенности армянской земли статуи Иисуса Христа. Пусть она укажет армянскому народу путь к возрождению и свету», — уточнил в публикации Царукян.

Главное условие, по словам главы партии — высота статуи Христа должна быть 33 метра, по числу прожитых лет.

«Наша родина переживает труднейшие времена, однако армяне, первыми принявшие христианство, всегда побеждали трудности верой», — отметил предприниматель.

В настоящий момент неизвестно, когда ожидается реализация проекат на одной из вершин Армении.

Ранее в Бразилии появилась статуя Будды выше статуи Христа на Корковадо.

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