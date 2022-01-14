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Умерла приемная внучка Анны Ахматовой

На 83-м году жизни скончалась приемная внучка поэтессы Анны Ахматовой Анна Каминская

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Анна АХМАТОВА/VK

Приемная внучка поэтессы Анны Ахматовой Анна Каминская скончалась на 83-м году жизни, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сотрудницу музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Галину Артеменко.

Анна Каминская была внучкой третьего мужа Ахматовой искусствоведа Николая Пунина. Она посвятила свою жизнь искусству и более 30 лет проработала в Эрмитаже. О причинах смерти искусствоведа не сообщается.

Между тем издание MR-7 сообщило, что в последнее время Каминская много болела. Дата, время и место похорон пока неизвестны.

Анна Каминская родилась 22 мая 1939 года. Еще в студенческие годы она начала работать в Эрмитаже. Затем, став историком искусств и специалистом по русскому искусству XVIII века, Каминская участвовала в создании и открытии экспозиции Меншиковского дворца. Каминскую также знали как историка семьи Аренсов-Пуниных. Поэтесса стала женой искусствоведа Николая Пунина в 1922 году.

Один из сыновей Каминской, Николай, пошел по стопам своей матери, став хранителем живописи Нидерландов XV—XVI вв. Другой, Петр, работает в сфере архитектуры и археологии.

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