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В России частные лаборатории начали тестировать на «омикрон»-штамм

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Коммерческие российские лаборатории запускают тестирование на выявление «омикрон»-штамма, следует из релиза лаборатории LabQuest, который оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

Отмечается, что новая тест-система выявляет заболевание еще в инкубационном периоде, и ПЦР-тесты способны определить «омикрон» даже при бессимптомном течении болезни. Это поможет в ранней диагностике вирусных инфекций, когда первые, неспецифичные симптомы уже появились, а также в случаях, когда уже был контакт с инфицированными людьми и существует риск заражения.

«Данные ученых показывают, что новый штамм обладает большей способностью к распространению. В этой ситуации особенно важно вовремя диагностировать болезнь и принять меры к своевременному лечению и изоляции», – заявила врач LabQuest Анна Сафонова.

Ранее сообщалось, что власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за штамма «омикрон».

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