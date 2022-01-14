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В России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

В последние дни суточные цифры новых случаев коронавируса в России превышают 20 тысяч. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».

«В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев», — сказала вице-премьер.

Накануне было зафиксировано 21 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны, при этом 14% не имели клинических проявлений болезни. За все время в России выявлено 10 723 305 случаев коронавируса, смертей — 319 172.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов считает, что страна стоит на пороге самой мощной волны пандемии за все время существования COVID-19, причиной этому станет быстрое распространение штамма «омикрон».

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин отмечал, что коронавирус в несколько раз стал более активным, однако почти перестал вызывать смертельные исходы.

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Коронавирус 2019-nCoV
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