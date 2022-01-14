Большинство россиян продлили свои новогодние каникулы

Сервис «Яндекс.Путешествия», изучив данные по поиску и бронированию авиабилетов и отелей, выяснил, что большинство опрошенных россиян продлили свои новогодние каникулы. Пресс-релиз поступил в распоряжение «Газеты.Ru».

Так, согласно данным сервиса, 57% россиян продляли новогодние поездки за счет рабочих дней, добавив к официальным выходным отпускные дни в декабре или январе, а иногда в том и другом месяце сразу. Чаще всего россияне увеличивали каникулы за счет декабря, отправляясь в отпуск еще до новогодних праздников.

В среднем, как и в прошлом году, россияне продлевали каникулы до двух недель. Чаще всего на этот период они приобретали билеты на Кипр и Мальдивы, в ОАЭ, Венгрию и Египет, причем самыми популярными зарубежными направлениями стали Ларнака, Мале, Будапешт, Минск и Шарм-эль-Шейх. Среди российских направлений пользовались популярностью Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Для поездок продолжительностью больше 20 дней россияне выбирали Индию, Таиланд, Таджикистан, Израиль и Сербию, в России такими направлениями были Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Чита, Ульяновск и Владикавказ.

Ранее стала известна стоимость самых дорогих билетов в новогодние каникулы.