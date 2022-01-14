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Правительство и «Единая Россия» отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах

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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что власти вместе с политической партией «Единая Россия» откладывают рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — объяснила Голикова.

Как подчеркнула вице-премьер, соответствующий законопроект подготавливался в качестве ответа на распространение штамма COVID-19 «дельта».

Также Голикова предупредила, что в будущем ожидаются новые вызовы в связи с ситуацией с коронавирусом в РФ.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов спрогнозировал заболеваемость COVID-19 в России от «омикрона». Он отметил, что в стране количество случаев заражения от «омикрона» точно перевалит за 100 тысяч в день.

Также вирусолог Петр Чумаков рассказал, сколько продлится пятая волна COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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