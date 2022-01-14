Два человека пострадали в результате крушения самолета на Алтае

Два человека пострадали после того, как легкомоторный самолет упал на аэродроме села Старобелокуриха в Алтайском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управления МЧС РФ по региону.

«Сегодня утром на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолета. По предварительным данным, есть два пострадавших», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работают силы пожарно-спасательного отряда МЧС. Возможная причина инцидента пока не уточняется.

Ранее в США легкомоторный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку после взлета из аэропорта Уайтмен и оказался на железнодорожном переезде. Местные спасатели успели вытащить пилота из кабины рухнувшего самолета за мгновение до столкновения с поездом. Летчика удалось спасти.

В октябре легкомоторный самолет «Аэропракт А-22» разбился недалеко от посадочной площадки «Ватулино» в Рузском городском округе. Самолет был под управлением пилота 1952 года рождения, с пассажиром на борту. Оба человека погибли на месте происшествия.