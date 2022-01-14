Россияне стали щедрее в 2022 году

Согласно аналитике сервиса безналичных онлайн-чаевых, донатов и адресных пожертвований CloudPayments, в 2022 году, в новогодние каникулы россияне стали чаще оставлять чаевые в ресторанах, ТАСС.

«Люди становятся значительно щедрее на чаевые в праздники, а также во время отдыха. Они охотно благодарят тех, кто делает их отдых комфортным. Так, в 2021 году мы отмечали рост средней суммы онлайн-чаевых в ресторанах Сочи и курортов Краснодарского края в период массовых отпусков», — пояснил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года посетители заведений, где разрешено оставлять чаевые, давали официантам и барменам на 16% чаще, чем в период с 17 по 26 декабря 2021 года.

Средняя сумма чаевых также выросла на 2%, составив примерно 308 рублей.

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