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Депутат бундестага назвал условие признания «Спутника V» в Европе

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Reuters

Член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил, что российская вакцина «Спутник V» могла бы быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), если бы оценивалась только по медицинским показателям. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«Решение об одобрении принимается EMA. Агентство не дает разрешения на использование российской вакцины по политическим и экономическим причинам. ЕМА пытается защитить рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании смогли продавать только свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», — рассказал Быстрон.

Он выразил уверенность в том, что с медицинской точки зрения «Спутник V» мог бы давно быть зарегистрирован.

Ранее заместитель директора Центра имени им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что EMA дало положительное заключение по процедуре клинических исследований прививки от коронавируса «Спутник V». Он выразил надежду на то, что вопрос согласования стандартов производства отечественной вакцины будет разрешен в ближайшем будущем.

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