Вирусолог рассказал, сколько продлится пятая волна COVID-19

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков заявил, что пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом COVID-19 «омикрон», продлится примерно полгода. Об этом сообщает URA.RU.

«Сейчас в Европе эта волна уже идет на спад, а у нас она только начинается. Она продлится месяца два или два с половиной в больших городах. А в масштабе всей страны есть районы, в которых не такая скученность населения, и туда нечасто ездят люди, поэтому не так будут завозить инфекцию. В общей сложности, я думаю, что где-то к лету все затихнет», — заявил Чумаков.

Он предполагает, что уже после пятой волны многие противоэпидемические ограничения будут сняты. По его словам, все будет зависеть от решения властей.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что коронавирус распространится по всему миру за счет стремительной скорости передачи его нового штамма «омикрон», тогда и будет настоящая вторая волна COVID-19.