Опубликовано видео со смертельным сальто 18-летнего юноши из Обнинска

Житель Обнинска Артем Волков скончался после того, как он сделал неудачное сальто на улице. Соответствующие кадры опубликовал Life.ru.

В ролике показано, как 18-летний юноша некоторое время готовился к прыжку, а затем прыгнул. Во время исполнения сальто он сильно ударился грудью о металлический турник.

После произошедшего молодого человека доставили в клиническую больницу № 8. В медучреждении ему сделали УЗИ и, не обнаружив опасной травмы, отправили домой. Там состояние Волкова стало ухудшаться. На следующий день родители вызвали скорую помощь, однако юноша умер, не дождавшись медиков.

Причиной смерти Волкова стали внутреннее кровотечение и травмы органов, сообщает издание.

Ранее российский мотокросс-райдер Данила Мясников в возрасте 13 лет выполнил сальто назад на мотоцикле класса 85cc. Это стало вторым результатом в мировой истории мотоспорта, когда в таком раннем возрасте спортсмену удалось приземлить один из самых сложных и зрелищных трюков во фристайл-мотокроссе.