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Хозяйка сшила для кота специальную сумку, чтобы взять его на восхождение в Альпах

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Жительница Италии сшила специальную сумку для своего кота, чтобы брать его с собой в путешествия, пишет издание Good News Network.

Дойна Муравски нашла кота по кличке Баунти четыре месяца назад. Его хотели отдать в приют для бездомных животных, но женщина решила забрать его к себе. Правда, итальянка и сама редко бывает дома, потому что постоянно путешествует.

Поэтому ей пришлось сшить для животного специальную сумку, чтобы брать его с собой в поездки.

«Я сделала для него специальную сумку, потому что переноски не приспособлены к путешествиям», — рассказала Дойна.

Баунти — уже опытный турист. Вместе с хозяйкой он наслаждался велосипедным туром по Италии, ходил в походы, наблюдал красивые виды и достопримечательности, а недавно стал первым домашним котом, которой забрался на гору высотой два километра в Альпах.

«Сначала он был взволнован, но после нескольких дней начал получаться удовольствие», — прокомментировала Муравски.

Женщина рассказала, что она хочет доказать всем, что кошки могут не только лежать на диване и что в путешествие можно брать только собак.

Ранее мейн-кун из России по кличке Кефир удивил пользователей соцсетей своими размерами.

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