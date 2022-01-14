Стало известно, куда россияне путешествовали в новогодние праздники

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Газете.Ru» про самые популярные направления туризма у россиян в период новогодних праздников.

Оказалось, что среди ж/д и авианаправлений по городам лидировали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а среди зарубежных стран — Армения, Турция и Киргизия.

Чаще всего авиапутешественники выбирали для встречи Нового года и отдыха на длинных выходных Москву (доля 29,7% от всех бронирований, она сократилась на 13% в сравнении с предыдущим годом), Санкт-Петербург (10,1%, снижение спроса на 5%), Сочи (5,1%, востребован на 10% меньше, чем в 2021-м). Также в списке популярных направлений входили Краснодар (3,5%, доля не изменилась) и Минеральные Воды, которые поднялись за год с седьмой на пятую строку (3,2%, +28%). Помимо них, в топ-10 городов оказались Казань (2,4%, доля выросла на 15%) и Уфа (2,3%, рост на 15%, в прошлом году не входил в топ). Замыкают авиарейтинг направлений Калининград (2,2%, ставший почти на треть популярнее, в прошлом году город не входили в топ), Екатеринбург (2,1%, падение спроса на 8%) и Махачкала (2%, столица Дагестана интересовала россиян на 15% меньше, чем в 2021-м).

Среди зарубежных авианаправлений туристы чаще всего летали в Армению (19,8%, доля сократилась на 8% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году), Турцию (16,3%, спрос сюда снизился в два раза) и Киргизию (8,7%, сокращение на 53%). Четвертую строку занял Азербайджан (7,4% спрос вырос в четыре раза, город поднялся с шестой строки), пятую — Узбекистан (7,2%, доля возросла в пять раз, в прошлом году страна была на десятом месте), на шестой строчке — Таджикистан, популярность которого в сравнении с предыдущим годом выросла в несколько раз (5,9%). Замыкают топ-10 стран Молдавия (4,4%, увеличение вдвое), ОАЭ (3,7%, рост на 60%), Беларусь (3,4%, спрос вырос почти в пять раз) и Грузия, куда также в несколько раз вырос спрос в сравнении с 2021-м (1,9%).

«Говоря о странах, стоит отметить, что не все зарубежные локации были доступны в новогодние праздники в прошлом году. Более того, немногие туристы были готовы путешествовать в связи с пандемией. В основном ездили по необходимости, чтобы навести родных и близких», — комментирует руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Для путешествий на поезде в новогодние праздники россияне чаще всего выбирали Москву (26%), Санкт-Петербург (10,8%), Сочи (2,3%). Спрос на эти направления за год практически не изменился. Следом в списке оказались Краснодар (2,2%, доля не изменилась), а также Екатеринбург (2%, рост на четверть) и Тюмень (1,9%, без изменений). Кроме того, в список вошли Нижний Новгород (1,8%, снижение спроса на 18%), Ростов-на-Дону (1,7%, доля незначительно возросла), Казань (1,5%, спрос немного уменьшился) и Хабаровск (1,2%, без изменений).

Ранее были названы самые дешевые направления для путешествий в январе.