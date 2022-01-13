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Группировка экстремистов задержана в Ивановской области

ФСБ задержала семь экстремистов в Ивановской области

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Сотрудники УФСБ России по Ивановской области провели операцию, в результате которой задержали семь членов запрещенного в России международного религиозного объединения «АТ-Такфир валь-Хиджра» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий при поддержке управления Росгвардии по Ивановской области задержаны семь участников запрещенного в России международного религиозного объединения «АТ-Такфир валь-Хиджра», — сказано в сообщении.

Речь идет о трех россиянах и четырех гражданах Азербайджана, уточнили в УФСБ.

На них завели уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Еще установлено, что двое из задержанных лиц имеют отношение к финансированию международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). В отношении них также возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ России задержала в Бурятии участников экстремистской группировки, готовивших акции против органов государственной власти и выходцев из Центральной Азии.

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