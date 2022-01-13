СК разберется с массовым «минированием» школ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о «минировании» школ в ряде регионов страны, передает пресс-служба СК РФ.

В сообщении ведомства говорится, что соответствующие поручения даны руководителям территориальных следственных органов.

13 января сообщалось, что все школы Саратова эвакуированы из-за сообщений о «минировании». В городской мэрии указали, что занятия в школах были отменены.

Также стало известно, что в Архангельске все школы города временно перевели на дистанционное обучение из-за рассылки угроз о «минировании».

Ранее сообщалось об эвакуации персонала и учащихся 111 школ Красноярска. Накануне, 12 января, в Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ и пять вузов из-за сообщений о «минировании».

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро и многие другие объекты.