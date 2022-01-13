В «Векторе» прокомментировали сообщение о поголовном заражении «омикроном»

Главный инфекционист США, директор Национального американского института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи не говорил о поголовном заражении людей штаммом COVID-19 «омикрон», неверная трактовка его заявления была связана с неточностью перевода. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

»<...>Здесь есть скрытые нюансы в переводе. Всегда нужно читать первоисточник. На самом деле Фаучи, он все-таки очень умный человек, он сказал следующее: «Из тех, кто вакцинирован, вакцинирован и ревакцинирован, некоторые, может быть, многие из них заразятся». Но уж никак он не допустил поголовного заражения людей штаммом «омикрон», — сказал Семенов.

Ранее Фаучи заявил, что штамм коронавируса «омикрон» большой вред принесет тем, кто не вакцинировался. По его словам, вакцинированные и ревакцинированные граждане тоже заразятся новым штаммом, но наличие антител позволит избежать госпитализации. Невакцинированных, как он считает, «затронут» перечисленные варианты развития событий.

По последним данным, в России выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», большая часть из которых была зафиксирована в Москве.