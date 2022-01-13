Власти Магнитогорска объяснили требования о прививке для крещенских купаний в проруби

В администрации Магнитогорка объяснили, как будут проводить крещенские купания, доступные только для граждан с сертификатами о вакцинации. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе, ограничения связаны с тем, что проруби для купаний будут располагаться на территории спортивного клуба, куда в связи с ограничениями доступ возможен лишь для привитых или переболевших граждан.

«Контроль QR-кодов на территории Челябинской области отменен только для заведений общественного питания. Купели в Магнитогорске организованы на территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», а вход в спортивные клубы, согласно распоряжению Роспотребнадзора Челябинской области, осуществляется при предъявлении QR-кодов. Кроме того, купание является массовым мероприятием. Данная мера призвана обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в городе. Инициатором подобной меры стала администрация города, а организатор мероприятия

— спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», — рассказал представитель администрации.

В пресс-службе добавили, что не знают, как будут осуществляться крещенские купания в других городах Челябинской области.

Ранее стало известно, что жители Магнитогорска без прививки от коронавируса не смогут принять участие в крещенских купаниях в проруби. В пресс-службе мэрии города сообщили, что вход в помещения для переодевания будут охранять сотрудники полиции. Всего для горожан будет организовано три купели.