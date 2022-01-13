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Все школы Саратова эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Все школы Саратова эвакуированы из-за сообщений о «минировании», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Сейчас ведется эвакуация школ. Спецслужбам предстоит обследовать большое количество зданий учебных заведений», — говорится в сообщении.

Занятия в школах отменены, «родители учащихся оперативно информируются», добавили в мэрии Саратова.

Как сообщает «Интерфакс», в Архангельске также все школы города временно перевели на дистанционное обучение из-за рассылки угроз о «минировании».

Здания проверят на предмет заложенных бомб, уточнили в региональном управлении ФСБ.

Ранее сообщалось об эвакуации персонала и учащихся 111 школ Красноярска, а накануне, 12 января, в Екатеринбурге эвакуировали более 150 школ и пять вузов из-за сообщений о «минировании».

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро и многие другие объекты.

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