Полиция спасла вора, застрявшего в дымоходе во время ограбления

Житель Мэриленда в США забрался в чужой дом при помощи дымовой трубы, так как планировал совершить кражу, но не смог выбраться. Об этом сообщает издание NBC Washington.

В результате возникших трудностей грабитель провел в дымоходе всю ночь, пока не вернулись хозяева.

Владельцы дома заметили преступника лишь ранним утром и сразу вызвали работников полиции.

Для того чтобы извлечь злоумышленника, спасатели 1,5 часа разбирали конструкцию по кирпичам.

Планировавший совершить кражу мужчина был доставлен в больницу, у него зафиксированы легкие травмы. Далее с ним будут работать полицейские.

Камин семьи был испорчен, осталось много обломков и дыра в стене.

Ранее неизвестный поймал грабителей и раскрасил их в стиле Джокера.