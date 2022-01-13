Полиция спасла вора, застрявшего в дымоходе во время ограбления

Житель Мэриленда в США забрался в чужой дом при помощи дымовой трубы, так как планировал совершить кражу, но не смог выбраться. Об этом сообщает издание NBC Washington.
В результате возникших трудностей грабитель провел в дымоходе всю ночь, пока не вернулись хозяева.
Владельцы дома заметили преступника лишь ранним утром и сразу вызвали работников полиции.
Для того чтобы извлечь злоумышленника, спасатели 1,5 часа разбирали конструкцию по кирпичам.
Планировавший совершить кражу мужчина был доставлен в больницу, у него зафиксированы легкие травмы. Далее с ним будут работать полицейские.
Камин семьи был испорчен, осталось много обломков и дыра в стене.
Ранее неизвестный поймал грабителей и раскрасил их в стиле Джокера.