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В большинстве регионах Казахстана завершили антитеррористическую операцию

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Мария Гордеева/Reuters

Правоохранительные органы Казахстана завершили антитеррористическую операцию в 14 из 17 регионов страны. Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности республики.

Отмечается, что в настоящий момент ситуация в стране стабилизирована, поэтому на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей отменяется красный уровень террористической угрозы и завершается антитеррористическая операция.

«При этом, в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков».

Ранее сообщалось, что здание департамента полиции Алма-Аты во время беспорядков было атаковано 27 раз за ночь.

2 января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

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Протесты в Казахстане
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