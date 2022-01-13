В Южной Корее экстренно остановили АЭС «Хануль»

Один из реакторов атомной электростанции «Хануль», расположенной в 330 км от Сеула, был автоматически остановлен из-за неполадок, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на оператора — Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики.

«13 января в 01:26 [19:26 мск 12 января — «Газета.Ru»] из-за механической неисправности произошла автоматическая остановка пятого реактора АЭС «Хануль» в городе Ульджин провинции Кенсан-Пукто», — указано в сообщении.

По данным оператора, утечки радиации нет, остановка реактора произошла из-за выхода из строя насоса, подающего охлаждающую жидкость.

На месте работает комиссия по ядерной безопасности, ведутся работы по устранению неисправностей. Известно, что последнее техобслуживание реактора проводилось в июле 2021 года.

Ранее в Японии отложили ввод реактора АЭС «Иката» в коммерческую эксплуатацию.

В декабре 2019 работа третьего реактора была остановлена из-за иска местных жителей. В заявлении они указали на риск землетрясений и извержения вулкана в районе АЭС.