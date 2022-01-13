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Выпуск вакцины «Спутник М» в гражданский оборот ожидается на следующей неделе

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Вакцина для подростков «Спутник М» поступит в гражданский оборот на следующей неделе, заявил в беседе с РИА «Новости» сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — сказал он.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее сообщалось, что в будущем против коронавируса будут прививать в том числе детей младше двух лет, но это произойдет поэтапно, после проведения всех клинических испытаний. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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