В 2022 году могут принять закон о реформе накопительных пенсий

В 2022 году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на федеральный источник.

Реформа предполагает налоговые вычеты для накопительной пенсии в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.

Также планируется трансформация накопительной части обязательного пенсионного страхования в негосударственное пенсионное обеспечение.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил информацию о реформе и предложил застраховать всю сумму пенсионных накоплений.

«Нам пора решать вопрос. Он уже назрел. И последние дискуссии в Госдуме показали, что многие депутаты обеспокоены действующей накопительной системой и тем, что заморозка действует», — отметил Аксаков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии.

Работодатели продолжат уплачивать прежний процент взносов в Пенсионный фонд России за своих работников, но у последних при этом накопления не будут формироваться: средства потратят на выплату страховой пенсии уже ставшим пенсионерами гражданам.

Согласно действующему законодательству, в Российской Федерации трудовая пенсия по старости может состоять из двух частей: страховой и накопительной. У кого‑то она формируется только за счет страховой части, у кого‑то — за счет страховой и накопительной.