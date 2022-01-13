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Иммунолог Жемчугов: «омикрон» станет концом пандемии COVID-19

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Global Look Press

Cпециалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что штамм COVID-19 «омикрон» может стать последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию. Об этом он рассказал ТАСС.

«Я считаю, что «омикрон» с таким массивным рассевом без гибели людей, без повышения летальности — предвестник того, что он уйдет из человеческой популяции в какую-то другую», — сказал специалист. Он предположил, что вирус может перейти на грызунов.

По его словам, в России не следует вводить новые ограничительные меры, так как новый штамм может использоваться как «живая вакцина» и вытеснить предыдущие, более опасные варианты вируса.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов заявил о грозящей России опасности после прихода штамма коронавируса «омикрон». Это он объяснил тем, что в других странах большинство населения вакцинировано — в отличие от российских граждан.

По его словам, только в конце января – начале февраля станет понятно, как проявит себя «омикрон» в России.

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