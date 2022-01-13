Начальная школа в Британии запретила ученикам есть пудинги

Начальная школа Скотта Уилки уберет из меню калорийные пудинги из-за того, что по мнению школьной администрации, из-за подобной еды дети становятся сонными, раздражительными и теряют концентрацию. Об этом сообщает The Sun.

Сэкономленные на пудингах деньги предлагается потратить на закупку других, более диетических десертов вроде йогуртов и фруктовых смесей.

«Наш округ — один из рекордсменов по количеству детей с ожирением в Великобритании, и нам нужно более тщательно подумать о количестве и виде еды и физических упражнений, которые мы предлагаем нашим детям», — обосновала решение администрации директор школы Кэри Эдж.

Усталость и раздражительность у детей после пудингов директор связала со скачком уровня сахара в крови.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза предлагала установить для школьников специальные курилки на территории учебных заведений.