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В МГУ ответили на новые претензии отца девятилетней студентки Тепляковой к вузу

МГУ: посещаемость Алисы Тепляковой не относится к персональным данным ребенка

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Новости на Первом Канале/YouTube

Пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих заявила, что университет не раскрывает персональные данные девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом она сообщила «Ленте.ру».

«В соответствии с приказом о персональных данных, который действует в МГУ и с которым все ознакомлены, то, о чем говорит Евгений Тепляков, к персональным данным не относится. Как и в законе о персональных данных, к ним относятся контактные данные, место проживания и так далее — то, что входит в личное дело при поступлении», — сказала она.

По ее словам, Тепляковы не выходят на контакт с вузом и обо всех претензиях МГУ узнает из СМИ.

Ранее сообщалось, что на факультете психологии Московского государственного университета родителям девятилетней студентки Алисы Тепляковой отказались предоставить индивидуальный учебный план (ИУП) их дочери.

По словам отца девочки Евгения, замдекана психфака МГУ Артем Ковалев в письмах его супруге Наталье указал, что никто персональные данные Алисы ей не предоставит. При этом Тепляков отметил, что в Рособрнадзоре ему пообещали, что девочка продолжит обучение в вузе по индивидуальному плану.

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