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Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за штамма «омикрон»

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Pavel Golovkin/AP

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти города могут ввести новые ограничения из-за штамма «омикрон» в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, решение об ограничениях будет приниматься исходя из числа госпитализаций и уровня заболеваемости.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов заявил о грозящей России опасности после прихода штамма коронавируса «омикрон».

Северинов подчеркнул, что «омикрон» станет для России намного более опасным, чем для западных государств. Это он объяснил тем, что в других странах большинство населения вакцинировано, в отличие от российских граждан. По его словам, только в конце января – начале февраля станет понятно, как проявит себя «омикрон» в России.

До этого иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что достаточно одного чиха или кашля, чтобы инфицировать штаммом коронавируса «омикрон» сразу 100 человек.

Иммунолог подчеркнул, что новый штамм является самым заразным из всех предыдущих вариантов COVID-19 и других болезней. Из-за этого в будущем может возникнуть «запредельная нагрузка на здравоохранение», что может повлиять на риски того, что не всем пациентам смогут оказать необходимую помощь, считает врач.

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