ФСБ заподозрила исламистов в попытке насильственного захвата власти

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении уже задержанных пятерых членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю <...> возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)», — говорится в сообщении.

Задержанных уже подозревают в участии и организации деятельности террористической организации. При этом житель Севастополя и четверо жителей Крыма «вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя России», полагают следователи.

«В ходе конспиративных собраний они распространяли среди населения полуострова террористическую идеологию, вербовали новых членов в террористическую организацию», — заявили в ведомстве.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО №1 города Симферополя. Следствие по делу продолжается, устанавливаются все детали преступления и лица, причастные к нему.

Ранее второй западный окружной военный суд в Москве приговорил гражданина одной из центральноазиатских республик бывшего СССР к 19 годам колонии строго режима за попытку взорвать этот суд в 2020 году. Следствие установило, что по приказу кураторов из «Исламского государства» (организация запрещена в России) он устроился работать на одну из строек в Подмосковье. В определенный момент, он приобрел в строительном магазине ингредиенты для самодельной бомбы, собрал ее и спрятал в схрон в лесополосе, которая примыкала к дому, в котором он трудился на стройке. В ноябре 2020 года он был задержан.