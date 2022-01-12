Житель Курганской области получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно 45-летнего жителя Курганской области за призывы в социальных сетях к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности.

«Текстовые файлы и фото содержали призывы к идеологии насилия в отношении представителей органов государственной власти. В размещаемых комментариях также присутствовали призывы к насильственным действиям в отношении представителей еврейской национальности», — указано в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства подозреваемого оперативники нашли и изъяли более 600 граммов марихуаны. Мужчина выращивал растение (его распространение запрещено в РФ) в своем гараже, оборудовав помещение под теплицу. Кроме того, у фигуранта были обнаружены самодельные взрывные устройства, мелкокалиберная винтовка и около тысячи патронов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга возбудила дело в отношении члена КПРФ Алексея Филиппова по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за цитирования слов французского философа Жан-Поля Сартра.