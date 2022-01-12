ORDA: в Алма-Ате заметили кортеж Токаева

Кортеж президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, предположительно, прибыл в Алма-Ату. Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

Как уточняет «Sputnil Казахстан», кортеж передвигается по городу в сопровождении охраны. Также над Алма-Атой и в сторону гор летают вертолеты.

«На этот раз наши читатели запечатлели кадры с вертолетом, который кружил над бизнес-центром «Нурлытау». Ранее вертолеты и прочая авиационная техника не были замечены в мегаполисе. Вероятно, таким образом специалисты отслеживают обстановку в городе. Вертолет совершает облет территории, предположительно, в связи с приездом Токаева», — пишет Telegram-канал ORDA.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате за минувшие сутки задержано около 1700 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

11 января казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в стране.